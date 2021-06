Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Elze: Am 07.06.2021, gegen 15:30 Uhr, soll ein schwarzer mit offenen Verdeck fahrender Mazda, ein Motorrad, BMW mit Sozius, hinter Wülfingen auf der B 3 in Richtung Pattensen überholt haben. Zur Klärung des Sachverhaltes sollen beide Fahrer am Seitenstreifen/Radweg, ca. 1 Km nach Wülfingen angehalten haben und es soll zu einer wechselseitigen Körperverletzung gekommen sein. Die Polizei Elze sucht Zeugen des Vorfalls unter der Tel.Nr: 05068/93030.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell