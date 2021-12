Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Eingeliefert in Spezialklinik

Iffezheim (ots)

Die psychische Ausnahmesituation eines 31 Jahre alten Mannes zog am Dienstagmittag einen größeren Polizeieinsatz nach sich. Zunächst wurde gemeldet, dass der Mann Familienmitgliedern gegenüber aggressiv gewesen wäre und es hierbei wohl auch zu einer Körperverletzung gekommen sein soll. Im Zuge des anschließenden polizeilichen Einschreitens an dessen Wohnanschrift konnte der 31-Jährige vorläufig festgenommen werden. Anschließend wurde er in eine Spezialklinik gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell