Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall - Zweiradfahrer verletzt

Winden (ots)

Am Nachmittag des 30.09.2021 befuhr der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades die Kreisstraße 4 bei Winden in Fahrtrichtung Nassau. Beim Befahren einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Fahrer erlitt hierbei mittlere Verletzungen und wurde in ein Krankhaus verbracht. Das Leichtkraftrad war erheblich beschädigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell