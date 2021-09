Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg, Neumarkt - Mofadiebstahl, Zeugenaufruf

Hachenburg (ots)

Am Mittwoch, den 29.09.2021, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 14:30 Uhr, ereignete sich in Hachenburg, Neumarkt, ein Mofadiebstahl. Das motorisierte Zweirad der Marke Kymco, goldgrünfarben, wurde von dem 71-jährigen Geschädigten aus der VG Selters vor der dortigen Sparkasse abgestellt. Das Mofa wurde mit dem Lenkradschloss gesichert. Der Zeitwert des Mofas betrug zirka 1600EUR. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor. Etwaige Zeugenhinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Telefonnummer 02662/9558-0 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de.

