Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Ermittlungen wegen Körperverletzung

Schutterwald (ots)

Die Hintergründe einer Auseinandersetzung am Dienstagnachmittag in der Bahnhofstraße sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Gegen 15:20 Uhr soll eine 41-Jährige mit einem 19 Jahre alten Fahrgast in einem Linienbus in Streit geraten sein. Der Busfahrer verwies daraufhin beide Personen aus dem Bus. Nach dem Aussteigen soll die Frau den 19-Jährigen sowie zwei weitere Heranwachsende, die den Streit schlichten wollte, geschlagen haben. Die Beamten des Polizeipostens Neuried haben Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell