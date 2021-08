Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210811.4 Huje: Katze mit Schrot beschossen - Zeugen gesucht!

Huje (ots)

Am letzten Juli-Wochenende hat ein Unbekannter in der Feldmark bei Huje einen Kater mit Schrot beschossen und erheblich verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Schützen geben können.

Am 31. Juli 2021 stellte die Anzeigende fest, dass ihr roter Kater entgegen seiner sonstigen Gewohnheit am Morgen nicht nach Hause kam. Am Abend machte sich die Tierhalterin schließlich auf die Suche nach dem Vierbeiner und entdeckte ihn liegend in einem Maisfeld an einem Knick in der Feldmark Huje in Richtung Kaaks. Laufen konnte der Kater nicht. Am Folgetag bemerkte die Frau schließlich Kügelchen unter der Haut des Vorderbeines des Stubentigers und suchte einen daraufhin am Montag einen Tierarzt auf. Der entdeckte per Röntgen fünf Schrotkugeln in dem Tier. Eine von diesen sorgte für die Unbeweglichkeit des letzten Gliedes des Vorderbeines. Eine Operation war nicht möglich, der Kater wird künftig möglicherweise mit einem tauben Bein leben müssen.

Wer den Kater beschossen hat, ist bisher nicht geklärt. Zeugen, die in dieser Sache Hinweise geben können, sollten sich mit dem Heider Polizeibezirksrevier unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

