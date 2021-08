Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210811.3 Kleve: Landwirtschaftliches Gehöft brennt nieder

Kleve (ots)

Am späten Dienstagabend ist in Kleve aus unbekannter Ursache ein kombiniertes Stall- und Wohngebäude in Flammen aufgegangen. Der Hof brannte total nieder, die Itzehoer Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Kurz vor Mitternacht geriet eine etwa 300 Quadratmeter große Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes in der Straße Achtern Barg in Brand. In dem Gebäude befanden sich unter anderem ein Ackerschlepper und ein Wohnmobil, die den Flammen zum Opfer fielen. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr gelang es nicht, das Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus zu verhindern. Der Gesamtkomplex wurde gänzlich zerstört, der Schaden dürfte sich nach polizeilichen Schätzungen auf eine Million belaufen. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Brandermittler besichtigten den Brandort bereits heute. Auch danach ist die Brandursache weiterhin unklar.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell