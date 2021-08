Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210811.2 Wesselburen: Unfallbeteiligter gesucht!

Wesselburen (ots)

Montagnachmittag hat ein Radler in Wesselburen ein Bremsmanöver vollzogen, um eine scheinbar bevorstehende Kollision mit einem Auto zu vermeiden. Der Radfahrer stürzte, der Autofahrer setzte seinen Weg fort - nach ihm sucht die Polizei nun.

Um 17.35 Uhr war ein Radfahrer auf dem rechtsseitigen Radweg der Dohrnstraße in Richtung Wöhrden unterwegs. An der Kreuzung Dohrnstraße / Wulf-Isebrand-Straße bremste der 19-Jährige sein Zweirad stark ab, da er den Zusammenstoß mit einem von rechts aus der Wulf-Isebrand-Straße kommenden, nicht bevorrechtigten Wagen befürchtete. Dabei stürzte der Dithmarscher und verletzte sich leicht, er kam in ein Krankenhaus. An seinem BMX-Rad entstand ein leichter Sachschaden. Der Autofahrer stoppte nach dem Vorfall nicht, sondern setzte seinen Weg.

Laut dem Anzeigenden war der Unfallflüchtige in einem silberfarbenen Auto unterwegs. Näheres zu dem Insassen ist bisher nicht bekannt, so dass sich Zeugen, die Hinweise zu ihm oder seinem PKW geben können, bei der Polizei in Wesselburen unter der Telefonnummer 04833 / 448976 melden sollten. Dies gilt natürlich auch für den Autofahrer selbst.

Merle Neufeld

