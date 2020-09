POL-ME: Polizei kontrollierte Motorradfahrer und ahndete zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße - Kreis Mettmann - 2009111

Polizei Mettmann

Mettmann

Immer wieder wenden sich Bürgerinnen und Bürger an die Kreispolizeibehörde Mettmann, um sich über erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen und extrem laute Motorräder zu beschweren. Aus diesem Grund standen für die Spezialisten der Verkehrsüberwachung der Kreispolizeibehörde Mettmann am vergangenen Sonntag (20. September 2020) zum wiederholten Male Motoradfahrer und ihre Maschinen im Fokus ihrer Verkehrskontrollen.

Der Schwerpunkt der von 10 bis 18 Uhr bei spätsommerlichen Wetter durchgeführten Kontrollen lag auf den kurvenreichen Strecken des nördlichen Kreisgebietes, welche durch Motorradfahrer gerne auf der Anfahrt zu beliebten Treffpunkten am Essener Baldeneysee oder in Solingen-Kohlfurt genutzt werden.

Bei den Kontrollen war der Verkehrsdienst dabei auch wieder mit dem so genannten "ProVida"-Krad im Einsatz. Bei dem seit vielen Jahren eingesetzten ProVida-Krad handelt es sich um ein speziell zur Verkehrsüberwachung umgerüstetes ziviles Motorrad der Kreispolizeibehörde Mettmann, welches in der Lage ist, Geschwindigkeitsüberschreitungen während der Fahrt festzustellen und beweiskräftig zu videografieren.

Das sind die Ergebnisse der Verkehrskontrollen:

Bei ihren Kontrollen stellten die Polizeibeamten insgesamt 242 Geschwindigkeitsverstöße - nicht nur von Motorradfahrern, sondern auch von anderen Verkehrsteilnehmern - fest. 22 dieser Geschwindigkeitsüberschreitungen waren derart hoch, dass sie nun eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige sowie Punkte in Flensburg nach sich ziehen. 16 dieser Anzeigen richten sich gegen Motorradfahrer, zudem ahndete die Polizei bei 19 weiteren Motorradfahrern Geschwindigkeitsüberschreitungen mit Verwarngeldern.

Unrühmlicher "Tagessieger" war an diesem Tag ein 21 Jahre junger Mann aus Essen, der mit seinem Motorrad "KTM" auf der Nierenhofer Straße in Velbert mit 105 km/h bei erlaubten 50 Stundenkilometern gemessen wurde. Die Konsequenzen für den Motorradraser: Neben einem empfindlichen Bußgeld und einem Eintrag ins Flensburger Zentralregister erwartet ihn nun auch ein einmonatiges Fahrverbot.

Gegen weitere elf Motorradfahrer fertigten die Verkehrsspezialisten der Polizei eine Anzeige wegen verbotswidrigen Überholens. Neben diversen technischen Mängeln, wie zum Beispiel abgefahrenen Reifen, wurden auch an vier Motorrädern Manipulationen am Auspuff beziehungsweise eine unzulässige Schalldämpferanlage festgestellt. Dies führte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis, welche nur nach einer Vorführung beim TÜV wiedererlangt werden kann.

Ein Appell der Polizei:

Bringen Sie weder sich noch andere unnötig in Gefahr - Fahren Sie sicher und angemessen! Vor dem Hintergrund der guten Wetteraussichten in den kommenden Tagen sowie dem damit verbundenen und zu erwartenden verstärkten Aufkommen von Freizeitfahrten von Motorrad- und Autofahrern kündigt die Polizei schon heute weitere Verkehrskontrollen im gesamten Kreisgebiet an. Das Ziel dabei ist klar: Wir wünschen uns, dass alle sicher und gesund an ihrem Ziel ankommen.

