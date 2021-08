Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210810.3 Itzehoe: Dieb bleibt völlig unbemerkt

Itzehoe (ots)

Gänzlich unbemerkt hat ein Dieb am Montag eine Kundin eines Itzehoer Supermarktes bestohlen. Der Täter erbeutete einige Euros nebst Karten, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Um 11.00 Uhr hielt sich die Geschädigte in dem Lidl-Markt in der Lise-Meitner-Straße auf. Bei Betreten des Ladens befand sich ihr Portemonnaie in einer verschlossenen Umhängetasche, die die 80-Jährige vor ihrem Bauch trug. Noch während des Shoppens bemerkte die Seniorin, dass ihre Geldbörse plötzlich weg war. Eine verdächtige Person hatte die Itzehoerin nicht bemerkt.

Hinweise auf den Täter nimmt die Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

