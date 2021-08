Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210809.9 Büsum: Ergänzung zur Meldung 210809.4

Büsum (ots)

Nach dem Raub auf einen Besucher einer Bank am Sonntagabend in Büsum haben die Ermittler der Heider Kripo Einsicht in Videomaterial aus dem Service-Raum genommen und hinsichtlich des Aussehens der Täter weitere Erkenntnisse erlangt.

Laut dem Bildmaterial waren beide Täter etwa gleich groß. Der bereits in der ersten Meldung Beschriebene trug ein schwarzes Cap mit einer goldfarbenen Aufschrift, einen hellen Mund-Nasen-Schutz, eine schwarze Steppjacke und einen dunklen Pullover mit Aufschrift "Hollister". Sein Komplize hatte ein dunkles Cap mit einem Emblem auf und trug einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz, einen blauen Kapuzenpulli von Nike, eine hellblaue Jeans und schwarze Schuhe. Möglicherweise war der Mann Bartträger.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

