Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Corona-Teststation aufgebrochen

Durmersheim (ots)

Eine Corona-Teststation auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in der Karlsruher Straße ist von Dienstag auf Mittwoch das Ziel von Einbrechern geworden. Aus dem aufgebrochenen Container wurden zwischen 20 Uhr und 8:45 Uhr ein Karton mit Antigen-Schnelltests gestohlen. Während sich der Diebstahlschaden auf knapp 1.100 Uhr beläuft, beziffert sich der Sachschaden am Container auf etwa 200 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, wenden sich bitte unter der Rufnummer: 07245 912710 an die Ermittler des Polizeipostens Bietigheim.

