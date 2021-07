Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Fahrraddieb nach Flucht gestellt

Melle (ots)

Am Montagabend (18.50 Uhr) fiel einer 39-Jährigen in der Straße "Am Wellenbad" eine männliche Person auf, die sich offenbar an einem abgeschlossenen Fahrrad zu schaffen machte. Der Unbekannte brach den Ständer des am Freibad stehenden Zweirades ab und schmiss diesen in ein angrenzendes Gebüsch. Noch bevor der Täter mit dem Fahrrad fliehen konnte, erschien die bereits informierte Polizei am Tatort. Die Beamten erhoben zunächst die Personalien des 15-Jährigen aus Löhne. Noch während der polizeilichen Maßnahme rannte der junge Dieb plötzlich davon. Eine Polizisten gelang es, den Flüchtenden gemeinsam mit einem Passanten einzuholen und zu stellen. Der 15-Jährige wurde mit auf die Polizeiwache genommen und anschließend einer Jugendsozialeinrichtung überstellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell