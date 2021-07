Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Motorrad angefahren und beschädigt - Verursacher flüchtet

Bramsche (ots)

Auf dem Parkplatz eines Möbelhauses an der "Alte Engterstraße", ereignete sich am Samstagnachmittag, zwischen 15.30 und 16.30 Uhr, eine Unfallflucht. Beim Ein- oder Ausparken touchierte ein Unbekannter ein ordnungsgemäß abgestelltes Motorrad der Marke KTM, woraufhin das schwarz-orangefarbene Zweirad auf den Boden fiel. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bramsche, Telefon 05461/915300.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell