Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. Landkreis Fulda

Verkehrsunfall - Umgestürzter Baum

Kalbach - Am Donnerstag (08.07.), gegen 18:20 Uhr, befuhr ein 41- Jähriger aus der Gemeinde Flieden mit seinem PKW Audi die L 3206 von Oberkalbach nach Mittelkalbach. Als er sich in der Nähe der ICE-Brücke befand, fiel plötzlich ein großer Baum von rechts über die Böschung direkt auf die Fahrbahn und vor das Auto. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr in den Baum hinein und beschädigte seinen PKW massiv im Frontbereich. Es entstand ein Schaden von circa 3000 Euro.

Polizeiposten Neuhof

Verkehrsunfallmitteilung

Fulda - Am Mittwoch (07.07.) kam es gegen 13:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro entstand. Eine 48-jährige BMW-Fahrerin aus Künzell befuhr die Schlachthausgasse, um nach links in die Gutenbergstraße in Richtung Peterstor abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 56-jähriger aus Eichenzell mit seinem Tesla rückwärts die Gutenbergstraße auf der Suche nach einem Parkplatz. Hierbei übersah er die einbiegende BMW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand.

Polizeistation Fulda

Unfall auf der BAB 7, bei der Anschlussstelle Hünfeld/Schlitz, bei plötzlich einsetzenden Starkregen

Hünfeld - Am Freitag (09.06.), gegen 7:55 Uhr, kam es auf der BAB 7, zwischen den Anschlussstellen Niederaula und Hünfeld/Schlitz zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 33-jähriger Mann aus dem Landkreis Stormarn war mit seinem Porsche Cayenne auf der BAB 7 in Richtung Süden unterwegs. Er fuhr auf dem linken von drei Fahrstreifen, als kurz vor der Anschlussstelle Hünfeld/Schlitz plötzlich Starkregen einsetzte. Auf regennasser Fahrbahn verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im weiteren Verlauf prallte er gegen die am linken Fahrbahnrand befindliche Betonschutzwand, wurde von dort nach rechts abgewiesen und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Eine 52-jährige PKW-Führerin aus dem Schwalm-Eder-Kreis fuhr mit ihrem Audi Q3 direkt hinter dem Unfallfahrzeug, konnte ihren PKW noch rechtzeitig abbremsen und kam ebenfalls auf dem rechten Seitenstreifen, hinter dem verunfallten PKW zum Stehen. Ein 28-jähriger PKW-Führer aus Detmold verlor bei dem Versuch dem Unfall auszuweichen die Kontrolle über seinen VW Tiguan und kam ins Schleudern. Hierbei prallte er zuerst gegen die am rechten Fahrbahnrand befindlich Schutzplanke und anschließend in das Heck des am rechten Seitenstreifen stehenden Audi Q3. An allen drei beteiligten Fahrzeugen sowie an der Schutzplanke entstand erheblicher Sachschaden. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf circa 77.500 Euro geschätzt. Während der Bergungsarbeiten kam es über den Zeitraum von knapp einer Stunde zu Verkehrsbehinderungen und Rückstau.

Polizeiautobahnstation Petersberg

2. Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Kirchheim - Am Montag (05.07.) fuhr ein 50-jähriger LKW-Fahrer aus der Ausfahrt eines Parkplatzes in der Hauptstraße und bog nach rechts ab. Während des Abbiegevorgangs stieß er mit seinem Anhänger gegen den Pkw einer 65-jährigen Frau und beschädigte dabei den Pkw sowie den Anhänger seines LKWs. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.200 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

3. Vogelsberg

Zusammenstoß

Lauterbach - Am Donnerstag (08.07.), gegen 17 Uhr, befuhr eine 18-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Toyota Yaris die Alexander-Stöppler-Straße in nordöstlicher Richtung. Im Kreuzungsbereich Alexander-Stöppler-Straße / Goethestraße übersah sie den Audi A3 einer 68-jährigen Pkw-Fahrerin, welche die Goethestraße in nordwestliche Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall blieben alle Beteiligten unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell