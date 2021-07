Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Angepöbelt und geschlagen

Vogelsbergkreis (ots)

Homberg - Wie der Polizei erst im Nachgang bekannt wurde, pöbelten drei unbekannte Männer am frühen Dienstagmorgen (06.07.), gegen 1 Uhr, zwei Männer in der Brauhausstraße an und beleidigten diese. Im weiteren Verlauf schlugen und traten die Täter unvermittelt auf die Geschädigten ein. Dabei erlitt der 42-Jährige im Gesichtsbereich und der 43-Jährige am Körper Prellungen und Schürfwunden.

Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Alsfeld unter Telefon 06631/974-0 oder jeden anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Dominik Möller,

Pressesprecher

