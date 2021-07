Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall B62 Kirtorf-Lehrbach - Erstmeldung

Kirtorf - Vogelsbergkreis (ots)

Um 20:13 Uhr wurde der Polizei ein schwerer Verkehrsunfall auf der B62 zwischen Lehrbach und Kirtorf gemeldet. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines LKWs die B62 aus Lehrbach kommend in Richtung Kirtorf als ihm ein PKW in entgegengesetzter Richtung entgegen kam. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zu einem Frontalzusammenstoß. Der Fahrer des PKWs wurde hierbei tödlich verletzt. Derzeit ist die Fahrbahn in beiden Richtungen voll gesperrt. Polizeiliche Maßnahmen zur Identität des Fahreres und zum genauen Hergang des Unfalls dauern an. Es wird nachberichtet.

Braun, PHK - Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

