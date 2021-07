Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei warnt vor Telefonbetrügern: Aktuell vermehrt Schockanrufe in allen drei osthessischen Landkreisen

Osthessen (ots)

Polizei warnt vor Telefonbetrügern: Aktuell vermehrt Schockanrufe in allen drei osthessischen Landkreisen OSTHESSEN. Aktuell versuchen Telefonbetrüger in den Landkreisen Fulda, Hersfeld-Rotenburg und dem Vogelsbergkreis mit sogenannten "Schockanrufen" an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Dabei wechseln die Anrufer ständig ihre Masche: Von den vermeintlichen Enkeln oder Verwandten in einer finanziellen Notlage, treten die Täter auch als falsche Polizeibeamte auf. Teilweise berichten sie ihren Opfern von schweren Verkehrsunfällen, bei denen Angehörige verstorben sind oder im Sterben liegen. Achtung: Diese ist eine Falle! Schockanrufe sollen die Angerufenen stark verunsichern und in ihrem Handeln zur Herausgabe von Geld oder Schmuck beeinflussen. Ihre Polizei rät daher dringend:

- Legen Sie sofort auf und lassen sich in kein Gespräch verwickeln! - Gehen Sie auf keine Geldforderung ein! - Informieren Sie Personen ihres Vertrauens! - Rufen Sie umgehend die Polizei unter dem Notruf 110 an!

Weitere wertvolle Tipps erhalten Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de oder www.polizei-beratung.de

Dominik Möller,

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell