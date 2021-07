Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei ermittelt Tatverdächtigen nach Brandserie in Neuhof in 2020 - Diebstahl von Verkehrsschildern - Einbruch in Bürogebäude - Rollerdiebstahl

Fulda (ots)

Polizei ermittelt Tatverdächtigen nach Brandserie in Neuhof in 2020

Neuhof - Am 31. März 2020 ereignete sich eine Brandserie von insgesamt zwölf Taten im Bereich von Neuhof. Dabei entzündete ein damals unbekannter Täter Mülltonnen und Brennholzstapel und legte Brände direkt an Wohngebäuden, in denen Unbeteiligte schliefen. Zudem wurde ein geparkter Mercedes in Brand gesetzt, dessen Motorraum in der Folge komplett ausbrannte.

Bei der akribischen Tatortarbeit der Kriminalpolizei Fulda konnten die Beamtinnen und Beamte eine DNA-Spur sichern, die einem 26-jährigem Mann aus Fulda zugeordnet werden konnte. In der Folge gelang es den Ermittlerinnen und Ermittlern den Tatverdacht gegen den 26-Jährigen zu begründen und zu erhärten. Nun erwartet den Mann ein Strafverfahren wegen unterschiedlicher Branddelikte in zwölf Fällen.

Diebstahl von Verkehrsschildern

Neuhof - Am 16. Juni stellte ein Bauunternehmen fest, dass fünf Verkehrsschilder von einer Baustelle an der L3141, zwischen Hosenfeld und Hainzell gestohlen worden waren. Das Diebesgut hatte einen Wert von 400 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bürogebäude

Fulda - Unbekannte versuchten in der Nacht zu Mittwoch (07.07.) in ein Bürogebäude in der Kanalstraße einzubrechen. Die Hebelversuche an der Eingangstür scheiterten und verursachten 100 Euro Sachschaden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rollerdiebstahl

Fulda - Am Mittwoch (07.07.), gegen 19 Uhr, stahlen Unbekannte in der Karl-Philipp-Arnd-Straße einen weinroten Roller der Marke "Alpha Motors". Das Zweirad mit dem Kennzeichen 074-LPH stand auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus und hatte einen Wert von circa 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug,

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell