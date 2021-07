Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemälde aus Hotel gestohlen - Jetzt nochmal mit Lichtbild im Anhang

Vogelsbergkreis (ots)

Gemälde aus Hotel gestohlen

Lauterbach - Aus dem Eingangsbereich eines Hotels in der Kanalstraße entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (07.07.) ein Gemälde. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Täter über die Eingangstür in die Räumlichkeiten - Sachschaden entstand dabei nicht.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter Telefon 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dominik Möller,

Pressesprecher

