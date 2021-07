Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Auto auf Parkplatz beschädigt

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (07.07.), zwischen 5:45 Uhr und 14:15 Uhr, wurde ein grauer Mazda CX 5 auf einem Parkplatz im Seilerweg durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt. Der dabei verursachte Schaden beträgt circa 3.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Kradfahrer kollidiert mit Tier Niederaula - Am Mittwoch (07.07.) befuhr ein 59-jähriger Kraftradfahrer die L3432 aus Richtung Kerspenhausen kommend in Fahrtrichtung Mengershausen als plötzlich ein Tier die Fahrbahn querte. Der Mann konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden, stürzte infolgedessen und zog sich leichte Verletzungen zu. Das Kraftrad wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt circa 5.000 Euro. Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld

2. Vogelsbergkreis

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Wartenberg - Am Dienstag (06.07.), gegen 9 Uhr, parkte der Fahrer eines Skoda Rapid sein Fahrzeug in Angersbach zunächst auf dem Kundenparkplatz eines Baumarktes und anschließend auf dem Kundenparkplatz eine gegenüberliegenden Lebensmitteldiscounters. Als er gegen 10:15 Uhr wieder zu Hause ankam und sein Fahrzeug ausräumen wollte, stellte er fest, dass dieses an den beiden linken Fahrzeugtüren beschädigt wurde. Anhand der Beschädigung ist nicht auszuschließen, dass ein anderer Kunde mit seinem Einkaufswagen gegen den Skoda gestoßen ist und diesen dabei beschädigt hat. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden beträgt rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/971-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Gegen Pkw gestoßen Herbstein - Am Mittwoch (07.07.), gegen 16:30 Uhr, wollte parkte der Fahrer eines Renault Megan in der Hessenstraße rückwärts von der Parkfläche eines Unternehmens aus. Dabei übersah er einen Mitsubishi Outlander, der hinter dem Renault am Fahrbahnrand hielt. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 6.000 Euro.

Auffahrunfall Lauterbach - Am Mittwoch (07.07.) befuhr die Fahrerin eines Skoda Superb die Fuldaer Straße von Angersbach kommend und wollte nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen. Hierzu verringerte sie ihre Geschwindigkeit und setzte den Blinker. Ein nachfolgender Polo-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Auto auf. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 800 Euro. Von Fahrbahn abgekommen

Hopfmannsfeld - Am Mittwoch (07.07.), gegen 22:30 Uhr, befuhr der Fahrer eines Ford Kombi die Landesstraße von Hopfmannsfeld nach Frischborn. Plötzlich wechselte ein Wildschwein über die Fahrbahn und kollidierte mit dem Auto. Durch den Aufprall auf das Wildschwein geriet das Fahrzeug ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen die Böschung, wo es dann zum Stillstand kam. Das Wildschwein verendete an der Unfallstelle. Bei dem Unfall blieb der Pkw-Fahrer unverletzt. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Gefertigt: Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell