Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65 Anschlussstelle Edenkoben - Verkehrsunfall durch freifahrenden Anhänger

Bild-Infos

Download

EdenkobenEdenkoben (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 08:00 Uhr kam es zu einer kurzzeitigen Sperrung der rechten Spur auf der A65 an der Anschlussstelle Edenkoben in Fahrtrichtung Karlsruhe. Ein Anhänger, welcher mit einem Baustellenbagger beladen war, kam in der Auffahrt zur A65 aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern und riss sich vom Zugfahrzeug. Der Anhänger sowie der Bagger kamen nach rechts von der Fahrbahn in den Graben ab und mussten mittels Kran geborgen werden. Bei dem Unfall kam es zu Sachschäden an der Leitplanke sowie an dem verselbständigten Anhänger und dessen Ladung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Alexander Bauer



Telefon: 06323 955 0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell