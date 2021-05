Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Bei Rot über die Ampel

Hoher Sachschaden und drei verletze Personen sind das Resultat eines Unfalls am Montag in Süßen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 31-Jährige mit seinem Alfa Romeo in der Schlater Straße. An der Kreuzung Stuttgarter Straße schaltete die Ampel auf rot. Der 31-Jährige gab Gas und fuhr bei Rot über die Ampel. Ein 81-Jähriger Renault Fahrer hatte bereit grün und befand sich in der Kreuzungsmitte. Der 31-Jährige prallte im Kreuzungsbereich mit dem Renault zusammen. Durch den starken Aufprall wurde der Alfa Romeo nach rechts abgewiesen und kam vor einem Ampelmast zum Stehen. Den Renault drehte es und er blieb auf der Straße liegen. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Der 81-Jährige und seine 79-Jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Sie kamen in Krankenhäuser. Die Feuerwehr musste die eingeklemmte 79-Jährige aus dem Auto bergen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 55.000 Euro. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Unfallstelle von einer Fachfirma gesäubert werden.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

+++++++ 0894725

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell