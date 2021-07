Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tödlicher Verkehrsunfall - aktualisierter Bericht -

Kirtorf - Vogelsbergkreis (ots)

Wie bereits berichtet kam es am Donnerstag Abend auf der B62 zwischen Kirtorf und Lehrbach zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Hierbei erlitt ein 18-jähriger Fahrzeugführer eines Renault Twingo so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 31-jährige Fahrer des LKW erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Klinikum nach Marburg verbracht. Zur Bergung und Sicherung waren neben Rettungsdiensten die Feuerwehren aus Kirtorf und Homberg im Einsatz. Um die Unfallursache zu klären wurde ein Gutachter bestellt und die B62 über mehrere Stunden gesperrt. Derzeit werden die verunfallten Fahrzeuge geborgen. Die Fahrbahn kann in Kürze wieder freigegeben werden.

Braun, PHK - Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

