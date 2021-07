Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto beschädigt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Auto beschädigt

Bad Hersfeld - Eine 44-jährige Frau aus Niederaula meldete am Donnerstag (08.07.) an der Polizeistation Bad Hersfeld eine Sachbeschädigung an ihrem Fahrzeug. Ihren grauen VW Polo parkte sie am Morgen zwischen 8.45 Uhr und 9.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, fand sie dieses beschädigt vor. Mit einem unbekannten Gegenstand wurden von der Motorhaube an, über die gesamte Beifahrerseite und den Heckbereich, durchgehend Kratzer gezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell