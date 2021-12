Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Vermisstensuche

Sinzheim (ots)

Seit Dienstagabend sind die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt auf der Suche nach Elhame B. Die 19-Jährige soll am Samstag für einen Corona Test zu einem Baumarkt in Sinzheim gegangen sein und kehrte nicht mehr zurück. Es liegen Hinweise vor, dass sie sich in Richtung Südosteuropa begeben haben könnte. Aufgrund einer Krankheit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Heranwachsende in einer hilflosen Lage befindet. Zuletzt trug sie eine blaue Jeans, einen schwarzen Pullover und Turnschuhe. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der jungen Frau geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2820 an die Beamten des Kriminaldauerdienstes.

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/sinzheim-vermisstenfahndung/

