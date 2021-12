Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall mit leicht Verletztem, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg sind nach einer Unfallflucht am Donnerstagmorgen auf der Suche nach dem Fahrer eines grauen VW Passat mit Waiblinger Kennzeichen (WN). Nach bisherigen Erkenntnissen soll der unbekannte Verkehrsteilnehmer kurz vor 8 Uhr beim Einfahren in den Kreisverkehr in der Schutterwälder Straße einen 15-jährigen E-Scooter-Fahrer auf dem Fahrradweg übersehen haben. Bei der Kollision verletzte sich der Jugendliche leicht. Am E-Schooter entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Ohne seine Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen, suchte der Unbekannte das Weite. Zeugen, die Hinweise zum Verantwortlichen des Unfalls geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-4200. /ae

