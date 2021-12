Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Versuchter Kioskeinbruch: Zeugen gesucht +++ Norden - Parkplatzunfall +++ Norden - Autofahrer nach Unfall geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Versuchter Kioskeinbruch: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchversuchs in der Auricher Innenstadt. Am vergangenen Wochenende versuchten Unbekannte, sich gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk am Marktplatz zu verschaffen. Zugang zum Verkaufsraum erlangten der oder die Täter offenbar nicht. Die Tatzeit erstreckt sich von Samstag, 18.30 Uhr, bis Montag, 6 Uhr. In dem Zeitraum wurde auch eine Glasabdeckung einer Bodeneinbauleuchte in der Marktpassage beschädigt. Vermutlich hängen die Taten zusammen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Norden - Parkplatzunfall

In der Rheinstraße in Norden kam es am Mittwoch zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 9.40 Uhr und 13.50 Uhr stieß ein bislang Unbekannter auf einem Parkplatz beim Ein- oder Ausparken gegen einen Ford Transit. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norden - Autofahrer nach Unfall geflüchtet

In der Nacht zu Donnerstag ist ein unbekannter Autofahrer in Norden nach einem Verkehrsunfall geflüchtet. In der Sielstraße touchierte der Unbekannte einen schwarzen VW Passat am hinteren linken Kotflügel und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 8.45 Uhr. Die Polizei Norden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell