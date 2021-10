Polizei Bochum

POL-BO: Männlicher Leichnam aus der Ruhr ist identifiziert

Witten, Bochum, Dortmund, Hagen, Herdecke, Wetter (ots)

Am 05. August 2021, gegen 21.00 Uhr, wurde in Witten-Bommern eine männliche Leiche in der Ruhr aufgefunden, die zunächst nicht identifiziert werden konnte (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4991370).

Nach einem Zeugenhinweis konnte die Identität nun eindeutig festgestellt werden.

Es handelt sich um einen 40-jährigen Mann, der im Raum Dortmund wohnhaft war.

Bei den Ermittlungen haben sich keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden ergeben.

Die Staatsanwaltschaft Bochum und Kriminalpolizei gehen von einem Unglücksfall aus.

