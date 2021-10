Polizei Bochum

POL-BO: Mit gestohlener EC-Karte Geld abgeholt - Wer kennt diesen Mann?

Bochum (ots)

Am 16. August 2021, gegen 12.20 Uhr, hat ein noch Unbekannter mit einer kurz zuvor in der Wattenscheider-Innenstadt entwendeten EC-Karte Bargeld an einem Automaten abgehoben. Bei der Tat in der Bankfiliale an Oststraße 34 wurde er videografiert.

Mit richterlichem Beschluss liegt jetzt ein Bild des Tatverdächtigen zur Veröffentlichung in den Medien vor (https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bochum-diebstahl-computerbetrug). Wer kennt den abgebildeten Mann?

Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 0234 909-4105 oder -4441 außerhalb der Geschäftszeiten entgegen.

