Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl- Unna - An die "Falsche" geraten

Werl (ots)

An die "Falsche" geriet am Sonntagmorgen (4. Juli), gegen 5.20 Uhr, ein 27-jähriger "Möchtegern-Polizist" aus Holzwickede. Nachdem eine Polizeibeamtin in ihrer Freizeit auf dem Weg zur Arbeit nach Soest war, überholte sie einen langsam fahrenden 27-jährigen Autofahrer im Bereich Unna. Dieser betätigte daraufhin ein LED-Blaulicht an seiner Windschutzscheibe und signalisierte ihr mittels Lichthupe und dem Setzen des Blinkers, dass sie ranfahren sollte. Als sie in Werl-Holtum der Aufforderung nachkam stellte sich der Mann in Zivil aus Holzwickede als Polizeibeamter vor und forderte den Führerschein und Fahrzeugschein der Polizeibeamtin. Diese wollte zuerst den Dienstausweis des angeblichen Polizisten sehen. Die Ausrede, dass er den gerade vergessen und deshalb nicht dabei habe, lies sie nicht gelten und informierte ihre Kollegen. Nun gab der 27-Jährige zu, dass er doch kein Polizist sei und es sich nur um einen Spaß gehandelt habe. Den Hinweis des angeblichen Polizisten, dass er sich auch noch bei der Polizei beworben habe und er hoffe, dass dies seiner Bewerbung nicht entgegenstehen würde, nahmen die eingetroffenen "richtigen" Polizeibeamten mit Erstaunen zur Kenntnis. Das "Blaulicht" des Holzwickeders wurde sichergestellt und eine Anzeige wegen Amtsanmaßung und Nötigung im Straßenverkehr geschrieben. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell