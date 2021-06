Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Polizei sucht Zeugen nach Blitzeinbruch in Handy-Laden

Duisburg (ots)

Bereits am Freitagmorgen (28. Mai, 7:45 Uhr) ist der Fahrer eines Van auf der Straße Kuhtor in der Duisburger Altstadt mit seinem Fahrzeug in einen Handy-Laden gefahren. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat der Mann am Steuer danach einige Mobiltelefone gestohlen und ist zu Fuß geflüchtet. Polizisten stellten den weißen Van - einen Mercedes - sicher und verständigten den Inhaber des Geschäfts. Die Duisburger Kriminalpolizei ermittelt wegen Einbruchsdiebstahl und sucht Zeugen. Für die Beamten ist insbesondere ein Radfahrer von Interesse, der nach dem Einbruch kurz mit dem Täter gesprochen haben soll, dann jedoch weiter fuhr. Hinweise zu dem muskulös aussehenden Einbrecher, der eine Baseball-Mütze, einen Mund- / Nasenschutz sowie eine graue Jacke zu einer blauen Hose trug, nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

