Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Diebe stehlen Kfz-Anhänger und Arbeitsgeräte

Rheinberg (ots)

Einen doppelachsigen Kfz-Anhänger, eine Kabelschälmaschine und einen Glashebebock haben Unbekannte aus einer Lagerhalle gestohlen. Der Anhänger ist mit dem amtlichen Kennzeichen WES-QS-199 ausgestattet.

Die Täter brachen in der Zeit zwischen Montag, 20.00 Uhr, und Dienstag, 08.45 Uhr, in das Gebäude an der Straße Alte Landstraße ein.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Rheinberg unter der Telefonnummer 02843 / 9276-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell