Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Mitarbeiterin entdeckt Exhibitionist im Fitnessstudio

Dinslaken (ots)

Ein Exhibitionist hat sich in schamverletzender Weise der Mitarbeiterin eines Fitnessstudios gezeigt. Der Frau fiel der Mann am vergangenen Montag gegen 18.30 Uhr auf, als er im Treppenhaus des Studios an der Saarstraße stand.

Der Exhibitionist trug eine bräunliche Pyjamahose, die vermutlich kariert war. Sein Erscheinungsbild wirkte etwas verwahrlost. Hinweise nimmt die Polizei Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 entgegen.

