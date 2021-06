Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Junge Männer zeigen nach Sturz eines Seniors zwei Gesichter

Alpen (ots)

Zwei junge Männer haben einem Senior nach einem Sturz Erste Hilfe geleistet. Doch nach der guten Tat folgte eine schlechte: Sie stahlen dem 88-Jährigen Bargeld.

Der Senior hatte am vergangenen Samstag in seinem Garten An der Vorburg Erdbeeren gepflückt. Dabei stürzte er eine Kellertreppe herunter. Die zwei Männer hörten die Hilfeschreie und kletterten über einen Zaun in den Garten. Sie halfen dem Verletzten ins Haus. Im Badezimmer des Seniors kümmerten sie sich um die Verletzungen des Mannes. Als die Männer wieder gegangen waren, bemerkte der Gestürzte, dass in seiner Geldbörse, die in der Küche lag, Geld fehlte.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Dieben geben können. Beide Täter sind etwa zwischen 16 und 20 Jahre alt, circa 180 cm groß und haben eine schmächtige Figur. Der Täter mit hellblonden Haaren trug ein weißes T-Shirt und eine weiße Umhängetasche mit der Aufschrift "TAP". Sein Komplize hat dunkelblonde Haare und war mit einem dunkelblauen T-Shirt sowie einer dunklen Shorts bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei Xanten unter der Telefonnummer 02801 / 71420 entgegen.

