POL-OF: Aktenzeichen XY-Spezial: Cold Cases - Doppelmord vor 21 Jahren in Rödermark; Fußgänger erlitt Wunde im Gesicht - Kripo sucht Beteiligte und Zeugen ; Wer hat die beiden Lieferwagen gesehen? und mehr

1. Aktenzeichen XY-Spezial: Cold Cases - Doppelmord vor 21 Jahren in Rödermark

(mm) Am Mittwoch, 20.15 Uhr, berichtet das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) in der Sendung "Aktenzeichen XY-Spezial - Cold Cases" in einem Filmbeitrag von einem Doppelmord, der vor 21 Jahren in 63322 Rödermark geschah und bis heute noch nicht aufgeklärt werden konnte. In den Abendstunden des 25. März 1999 wurde damals das Ehepaar Dr. Claus und Zohre Lange in ihrem Einfamilienhaus in der Potsdamer Straße in Rödermark überfallen und getötet. Aus dem Haus stahlen der oder die Täter auch diverse Gegenstände, die bis zum heutigen Tag noch nicht wieder aufgefunden wurden. Dieser Doppelmord hatte damals bereits für große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit gesorgt. Trotz einer mit 19 Beamten gebildeten Sonderkommission "Soko Breidert" konnte die Tat bisher nicht aufgeklärt werden. Für die Ermittler ist aufgeben aber keine Option - denn Mord verjährt nicht!

Kriminalhauptkommissar Stefan Racic wird live aus dem Polizeipräsidium Offenbach in die Sendung nach München zugeschaltet. Hinweise werden unter der Rufnummer 069 8098-3456 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Hinweis: Dieser Meldung ist das Plakat aus dem Jahr 1999 beigefügt.

2. Wie gewonnen so zerronnen! Mutmaßliche Fahrrad- und Altkleiderdiebe festgenommen - Langen und Erzhausen

(tl) Die Freude über die "Beute" währte in folgendem Fall offenbar nur kurz. Nach dem Motto "Wie gewonnen, so zerronnen" nahmen Polizeibeamte am Montagvormittag zwei Männer auf frischer Tat fest, die sich in Langen offensichtlich auf illegale Weise "neue" Kleidung zulegen wollten. Die Polizeistreife erblickte auf ihrer Streifenfahrt ein Männer-Duo, welches sich gegen 11.50 Uhr an einem Altkleidercontainer in der Paul-Ehrlich-Straße zu schaffen machte. Dabei soll der eine mit einer "Räuberleiter" dafür gesorgt haben, dass der andere in den Einwurfschacht des Containers greifen konnte. Auf Ansprache der Ordnungshüter hin ließen beide Männer, ein 55- und ein 56-Jähriger, von ihrem Vorhaben ab. Während der ältere der beiden vor Ort dingfest gemacht werden konnte, flüchtete der Jüngere zunächst mit einem Fahrrad, doch nach kurzer Nacheile konnte auch dieser Verdächtige vorläufig festgenommen werden. Bei der Überprüfung des Fahrrads, einem Mountainbike, stellte sich dann zu allem Überfluss heraus, dass dieses am gleichen Morgen in der Ostendstraße in Erzhausen (Darmstadt) entwendet wurde. Sowohl das Fahrrad, als auch die "herausgefischten" Klamotten wurden sichergestellt. Die Männer müssen sich nun sowohl wegen des Fahrrades, als auch wegen der Altkleider jeweils einem Strafverfahren wegen Verdachts des versuchten beziehungsweise vollendeten Diebstahls im besonders schweren Fall stellen. Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern an. Hinweise im Fall des Fahrraddiebstahls nimmt die Polizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 9693810 entgegen.

Main-Kinzig-Kreis

1. Fußgänger erlitt Wunde im Gesicht - Kripo sucht Beteiligte und Zeugen - Hanau/Steinheim

(aa) Nachdem am Freitagabend ein Fußgänger offensichtlich durch eine Schreckschusswaffe verletzt wurde, bittet die Kriminalpolizei um Hinweise zur Klärung des Sachverhalts. Zeugen hatten gegen 19.35 Uhr die Polizei alarmiert, dass es in der Ludwigstraße an der Kulturhalle zu einer Körperverletzung gekommen wäre und dass anschließend drei Personen mit einem Fahrzeug davongefahren seien. Die eintreffenden Beamten stellten bei einem 38-Jährigen eine Risswunde an der Wange fest, die im Krankenhaus behandelt wurde. Der Hergang des Geschehens ist bislang noch unklar. Laut der Zeugen soll der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehende Hanauer auf eine Personengruppe getroffen sein und diese beleidigt haben. Anschließend hörten die Passanten einen Knall. Die Kripo bittet die bislang unbekannten Beteiligten sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Einbrecher stahlen Tabakwaren - Gelnhausen/Meerholz

(aa) Einbrecher, die in der Nacht zum Montag in ein Kaufhaus in der Hanauer Landstraße eingedrungen waren, hatten es offensichtlich auf die Tabakwaren abgesehen. Zwischen 20 und 8.30 Uhr hatten die Täter eine Tür aufgebrochen und anschließend aus dem Kassenbereich die in den Schränken gelagerten Zigaretten gestohlen. Die Kripo bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

3. Wer hat die beiden Lieferwagen gesehen? - Maintal

(tl) Wir bitten um Beachtung der angefügten Pressemeldung des Polizeipräsidiums Westpfalz (https://s.rlp.de/6CD82). Zeugen, die Hinweise geben können oder Anfang Oktober verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich auch unter der Telefonnummer 06181-100123 mit der Polizei in Hanau in Verbindung setzen.

"Höhfröschen (Kreis Südwestpfalz) - Maintal (Main-Kinzig-Kreis) (ots) Die Polizei bittet um Hinweise: Wem sind Anfang Oktober zwei Lieferwagen mit der Aufschrift "FOX" aufgefallen? Die Fahrzeuge wurden in der Nacht zum Samstag, 10. Oktober 2020, in Zusammenhang mit einem Einbruch in Höhfröschen von einem Firmengelände gestohlen. Am gleichen Morgen stellten Zeugen die beiden Lieferwagen mit Pirmasenser Kennzeichen im hessischen Maintal, im Ortsteil Döringheim fest. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter zuvor im Ortsteil Bischofsheim anhielten. Vermutlich wurden die Fahrzeuge zum Abtransport von Diebesgut verwendet. Die Diebe erbeuteten hochwertige Fahrradteile und anderes Zubehör. Zeugen, die Hinweise geben können oder Anfang Oktober Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Westpfalz

Telefon: 0631 369-1080 oder -0 E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/westpfalz"

