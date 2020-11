POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 01.11.2020

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

1. Polizeihubschrauber sucht Verletzten/Hilflosen - Dreieich

Gegen 06:30 Uhr am Sonntagmorgen bemerkten Zeugen einen Mann mit einer blutenden Kopfverletzung am Bahnhof Götzenhain. Der Verletzte befand sich mutmaßlich in einer hilfebedürftigen Lage. Nachdem der etwa 40jährige, mit brauner Jacke bekleidete Betroffene beim Überqueren der Bahngleise zunächst zu Boden fiel, verlor sich seine weitere Spur in dem angrenzenden "Ringwäldchen".

Die Personenfahndung der Polizei wurde in dem unübersichtlichen Wald- und Feldbereich durch einen Polizeihubschrauber aus der Luft unterstützt. Allerdings konnte der Betroffene nicht aufgefunden werden. Eine Straftat oder ein Unfall rund um den Bahnhof Götzenhain sind der Polizei als mögliche Verletzungsursache bislang nicht bekannt.

