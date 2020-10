Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 31.10.2020

OffenbachOffenbach (ots)

Bereich Offenbach

Wohnungseinbruch - Dreieich-Buchschlag

Am Freitagabend kam es in der Zeit von 18.40 bis 23.00 Uhr in der Sperberstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern zu einem Einbruch. Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und konnten hieraus Schmuck entwenden.

Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Bereich Main-Kinzig

Kein Beitrag

Die Autobahnpolizei berichtet:

Kein Beitrag

Offenbach am Main, 31.10.2020, Ingo Derigs, Polizeiführer vom Dienst

