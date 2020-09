Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 21. September 2020

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Festnahme nach Öffentlichkeitsfahndung wegen Verdachts des versuchten Mordes - Langen und Darmstadt

(aa) Nachdem sich die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei am Freitag bei der Suche nach einem 51-Jährigen wegen Verdachts des versuchten Mordes mit Bildern an die Bevölkerung gewandt hatte, wurde der Beschuldigte am Samstag vorläufig festgenommen. Der Beschuldigte war im Beisein seines Rechtsbeistandes bei der Polizei in Darmstadt erschienen. Am Sonntag wurde der Verdächtige zur richterlichen Vorführung und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Presseauskünfte erfolgen ausschließlich über die Staatsanwaltschaft Darmstadt.

Offenbach, 21.09.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

