Polizei Hagen

POL-HA: Volltrunken in der Innenstadt - Führerschein beschlagnahmt

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Samstag, 05.02.2022, hielt eine Polizeistreife den VW eines 25-Jährigen gegen 05:50 Uhr in der Badstraße an. Dies klappte erst nach einigen Metern. Der Mann reagierte nicht sofort auf die Weisungen der Beamten. Ein Drogentest verlief negativ. Die Alkoholfahne konnten die Polizisten jedoch nicht ignorieren. Ein Test verlief mit über 1,2 Promille positiv. Der 25-Jährige konnte sich diese Zahl nicht erklären. Einen Cocktail wollte er am Vorabend getrunken haben. Die Beamten ließen ihm eine Blutprobe entnehmen, beschlagnahmten seinen Führerschein und legten eine Anzeige vor. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell