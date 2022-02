Polizei Hagen

POL-HA: Räuberischer Ladendiebstahl in Supermarkt

Hagen-Boele (ots)

Ein 64-Jähriger beging am Samstag (05.02.2022) zusammen mit einer 46-Jährigen einen räuberischen Ladendiebstahl. Das Duo war gegen 13.30 Uhr in einem Supermarkt in der Freiligrathstraße und steckte nach Angaben eines Detektivs mehrere Lebensmittel und Drogerieprodukte in die Handtasche der Hagenerin. Es handelte sich um Ware im Wert von über 100 Euro. Als die beiden Ladendiebe in Richtung Ausgang gingen, ließen sie einen zuvor mitgeführten und gefüllten Einkaufswagen in der Filiale stehen. Sie versuchten aus dem Geschäft zu gelangen ohne den Kassenbereich zu passieren. Als der Ladendetektiv die beiden aufhielt und die Frau hierfür festhalten wollte, baute sich der 64-Jährige drohen und aggressiv vor ihm auf. Er schubste den Mitarbeiter und wollte in seine Jackentasche greifen. Kunden kamen dem Ladendetektiv zu Hilfe. Bei Eintreffend er Polizei stellte ein Beamter fest, dass der 64-jährige Hagener ein Einhandmesser in seiner Jackentasche mit sich führte. Die Beamten fertigen eine Strafanzeige wegen schweren räuberischen Diebstahls und stellten das Messer sicher. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell