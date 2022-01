Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Radmuttern entwendet

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht vom 18.01.2022 auf den 19.01.2022 wurden an einem schwarzen Nissan, welcher in der Hauptstraße im Bereich der Emil-Kirschmann Brücke abgestellt war, die Radmuttern des hinteren linken Reifens demontiert. Der Fahrzeughalter bemerkte das Fehlen kurz nach seinem Fahrtantritt und konnte hierdurch einen möglichen Verkehrsunfall vermeiden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Weitere Fälle von gelösten Radmuttern sind nicht bekannt. Dennoch rät die Polizei den Bürgern im Bereich der Hauptstraße und angrenzenden Straßen dazu, die Radmuttern der eigenen Fahrzeuge zu überprüfen.

