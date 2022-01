Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Jugendliche zündeten Grünfläche an

Greiz (ots)

Am Dienstag (18.01.2022), gegen 16:00 Uhr, zündeten zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren eine Grünfläche neben einem Wohngebäude in der Heinrich-Fritz-Straße an und flüchteten. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung konnten die beiden Tatverdächtigten gestellt werden. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

