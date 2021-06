Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach, Oberwolfach - Gestohlenes Rad wiederentdeckt

Wolfach (ots)

Die Aufmerksamkeit eines Mannes führte dazu, dass die Besitzerin eines Mountainbikes ihr Zweirad wieder in Empfang nehmen konnte. Das Velo war am Montag von einem Anwesen in Wolfach entwendet worden, als der Bekannte der Besitzerin das wertige Rad am Dienstag auf einem Parkplatz in Schiltach wieder erkannte und die Beamten des Polizeireviers Haslach alarmierte. Diese haben die weiteren Ermittlungen zum Diebstahl des Mountainbikes aufgenommen. /ma

