Polizei Bonn

POL-BN: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Bornheim-Dersdorf

Bonn (ots)

In den Vormittagsstunden des 21.05.2021 ereignete sich im Verlauf der Grünewaldstraße in Bornheim-Dersdorf ein folgenschwerer Verkehrsunfall: Gegen 08:30 Uhr war ein 61-jähriger Fahrer mit seinem Pkw auf der Grünewaldstraße in Fahrtrichtung Dersdorf unterwegs. Nach dem aktuellen Sachstand fuhr er vor der Einmündung zum Neugrabenweg aus noch nicht geklärter Ursache links an der dortigen Verkehrsinsel vorbei und stieß frontal mit dem Wagen eines 52-jährigen Fahrers zusammen. Die beiden Fahrer zogen sich schwere Verletzungen zu. Nach erfolgter Erstversorgung vor Ort wurden die beiden Schwerverletzten mit Rettungstransportwagen in Krankenhäuser transportiert. Die beiden stark beschädigten Autos wurden mit Abschleppwagen geborgen - für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich der Unfallstelle vollständige abgesperrt. Bei dem 61-Jährigen ergaben sich Anhaltspunkte für eine mögliche Alkoholeinwirkung - daher wurde die Entnahme einer Blutprobe zur Beweissicherung angeordnet.

Das zuständige Verkehrskommissariat hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell