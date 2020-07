Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Gefährdungsdelikt/ Unbekannte heben Gullideckel aus

Geldern (ots)

Unbekannte Täter entfernten am Dienstag (21. Juli 2020) zwischen 20.15 Uhr und 21.15 Uhr einen Gullideckel auf der Fahrbahn der Pater-Delp-Straße in Höhe der Elisabeth-Selbert-Straße. Die Täter legten den Gullideckel direkt neben seinen eigentlichen, bestimmungsgemäßen Ort und flüchteten unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Feststellungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

