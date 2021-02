Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Eiszapfen entfernt - bisher wenige wetterbedingte Einsätze in der Stadt Celle

Celle (ots)

Seit dem Wochenende hat der Winter Celle fest im Griff. Schnee und Temperaturen unter -10 Grad Celsius begleiten uns in den letzten Tagen und sollen auch noch weiter anhalten. Bisher musste die Freiwillige Feuerwehr Celle nur zu wenigen wetterbedingten Einsätzen in der Residenzstadt ausrücken.

Am Mittwochvormittag war eine Drehleiter der Celler Feuerwehr gefordert. An einem Gebäude in der Hannoverschen Straße hingen mehrere Zentimeter lange Eiszapfen am Dach und drohten auf den Boden zu fallen. Aus dem Korb einer Drehleiter wurden die Eiszapfen entfernt und die Gefahr beseitigt. Im Einsatz war ein Fahrzeug der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache.

Am frühen Mittwochmorgen rückte die Ortsfeuerwehr Westercelle zur Absicherung eines Wasserrohrbruches in der Westerceller Straße aus. Die Gefahrenstelle wurde gesichert. Weitere Maßnahmen mussten durch die Feuerwehr nicht ergriffen werden. Zur Ursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

