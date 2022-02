Polizei Hagen

POL-HA: BMW in Boelerheide entwendet

Hagen-Boele (ots)

Am Sonntag, 06.02.2022, rief ein 47-Jähriger gegen 15:40 Uhr die Polizei. In der Nacht parkte sein Sohn seinen BMW gegen 00:30 Uhr auf der Stormstraße am Fahrbahnrand. Als der Hagener am Sonntagnachmittag in seinen PKW steigen wollte, war dieser spurlos verschwunden. Ein Anwohner konnte der Polizei berichten, dass er am Sonntag, zwischen 1:45 Uhr und 2:00 Uhr, Stimmen auf der Stormstraße hörte. Vermutlich handelte es sich um drei Männer, die sich in akzentfreiem Deutsch unterhielten. Anschließend fuhren die Personen mit zwei PKW davon. Einer davon war stark motorisiert. Es könnte sich um das entwendete Fahrzeug gehandelt haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

