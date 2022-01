Polizei Hagen

POL-HA: Mann fährt unter Drogeneinfluss auf ziviles Polizeiauto auf

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Dienstag, 04.01.2022, fuhr ein 31-Jähriger gegen 12:15 Uhr die Becheltestraße in Richtung Schwerter Straße entlang. Vor ihm wollte ein Auto nach links auf einen Hof einbiegen. Der PKW dahinter bremste ab. Dies bemerkte der 31-Jährige zu spät. Er leitete eine Notbremsung ein, schaffte es jedoch nicht, seinen VW zum Stillstand zu bringen. Es entstand ein Sachschaden von fast 10.000 Euro. Der Hagener wusste nicht, dass es sich bei dem Auto um ein ziviles Fahrzeug der Polizei handelte. Während der Unfallaufnahme fiel auf, dass der 31-Jährige sehr nervös war. Ein Drogentest zeigte die Präparate Kokain und Cannabis an. Der Mann stritt den Konsum von Drogen ab. Dennoch ließen die Polizisten eine Blutprobe entnehmen, untersagten die Weiterfahrt und legten eine Anzeige vor. (hir)

