Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin mit knapp 2,6 Promille verliert Kontrolle über ihr Auto

Hagen-Garenfeld (ots)

Eine 43-jährige Autofahrerin verlor am Dienstagabend (04.01.2022) in Garenfeld unter Alkoholeinfluss die Kontrolle über ihr Auto und kollidierte mit einer Verkehrsinsel. Die Hagenerin befuhr, gegen 21.40 Uhr, mit ihrem schwarzen VW die Westhofener Straße in Richtung Garenfeld. Während der Fahrt verlor die Frau aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Auto, überfuhr eine dortige Verkehrsinsel, riss dabei zwei darauf befindliche Verkehrsschilder ab und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Die 43-Jährige wurde noch an der Unfallstelle rettungsdienstlich behandelt, blieb aber unverletzt. Während der Unfallaufnahme fielen den Polizeibeamten der wankende Gang und die verwaschene Sprache der Hagenerin auf. Ein durchgeführter Alkoholtest zeigte einen Wert von knapp 2,6 Promille an. Sie musste eine Blutprobe abgeben. Außerdem stellten die Beamten den Führerschein der Frau sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Alkoholgenusses ein. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

